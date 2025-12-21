5-1. El Fiorentina gana por primera vez esta temporada

Con una goleada despegó el conjunto de Paolo Vanoli en la presente temporada (5-1) en el estadio Aretmio Franchi, alentada por un error del meta visitante, que salió de su área y cometió una falta desproporcionada sobre Moise Kean, que le encaraba en solitario.

Fue determinante. El portero africano dejó el campo con roja directa y el rumano Razvan Sava, meta suplente, tuvo que saltar al terreno de juego.

Llevaba nueve derrotas y seis empates en las quince jornadas disputadas el combinado 'viola', que se sitúa ahora a cinco puntos de la salvación que marca el Parma. Sigue último el cuadro de David de Gea, pero ahora a dos puntos del Pisa y a tres del Verona, penúltimo y antepenúltimo, respectivamente.

Disfrutó de goles el público del Artemio Franchi en un duelo que se rompió a los viente minutos con un tanto en una jugada a balón parado. Rolando Mandragora marcó con un disparo desde la frontal después de recibir el esférico de Nicolo Fabioli.

El segundo y el tercero llegaron en el tramo final del primer tiempo. El 2-0 lo anotó el islandés Albert Gudmundsson a pase de Fabiano Parisi y el siguiente, en el añadido, lo firmó de cabeza Cher Ndour tras un centro al área de Nicolo Fagioli.

Moise Kean hizo los dos restantes del cuadro local y entre ambos llegó el del único de los visitantes, anotado por Oumar Solet a pase de Jakub Pietrowski.

Previamente, el Cagliari fue incapaz de ganar al Pisa (2-2) y distanciarse del descenso. El Pisa es penúltimo.

El Torino ganó a domicilio al Sassuolo con un gol de penalti del croata Nikola Vlasic (0-1).