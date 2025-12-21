Aitor Ruibal: "El míster me dijo que hiciese mi trabajo y eso he hecho"

"Arriba es donde he jugado toda la vida. Estoy acostumbrado”, dijo a DAZN el centrocampista bético, quien afirmó estar "muy feliz" por su partido y por estar donde quiere, con quien quiere y en el club que más quiere.
De sus deseos para 2026, apuntó que "mejore un poco más".
"No sé qué pedir más, soy feliz en el club que más quiero. Ojalá esté muchos años más”, afirmó Ruibal.
De la ovación al ser cambiado, dijo que “agradecido, haya ovación o no", porque "la afición se lo merece”.
