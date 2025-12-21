Aitor Ruibal: "El míster me dijo que hiciese mi trabajo y eso he hecho"

Sevilla (España) , 21 dic (EFE).- Aitor Ruibal, futbolista del Real Betis, mostró su satisfacción por la goleada de su equipo al Getafe (4-0) y por los dos goles que anotó en ese partido de la Primera división del fútbol español; y declaró que "el míster", el chileno Manuel Pellegrini, quien este domingo lo alineó en tareas de ataque, le dijo que hiciese su trabajo y que "eso" es lo que ha "hecho".