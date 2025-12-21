Fútbol Internacional
21 de diciembre de 2025 - 19:40

Aitor Ruibal: "El míster me dijo que hiciese mi trabajo y eso he hecho"

Sevilla (España) , 21 dic (EFE).- Aitor Ruibal, futbolista del Real Betis, mostró su satisfacción por la goleada de su equipo al Getafe (4-0) y por los dos goles que anotó en ese partido de la Primera división del fútbol español; y declaró que "el míster", el chileno Manuel Pellegrini, quien este domingo lo alineó en tareas de ataque, le dijo que hiciese su trabajo y que "eso" es lo que ha "hecho".

"Arriba es donde he jugado toda la vida. Estoy acostumbrado”, dijo a DAZN el centrocampista bético, quien afirmó estar "muy feliz" por su partido y por estar donde quiere, con quien quiere y en el club que más quiere.

De sus deseos para 2026, apuntó que "mejore un poco más".

"No sé qué pedir más, soy feliz en el club que más quiero. Ojalá esté muchos años más”, afirmó Ruibal.

De la ovación al ser cambiado, dijo que “agradecido, haya ovación o no", porque "la afición se lo merece”.

