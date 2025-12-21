Christensen se rompe el ligamento de la rodilla e iniciará tratamiento conservador

El internacional danés sufrió esta lesión tras un mal gesto fortuito en el entrenamiento de este sábado. Este domingo se ha sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión y, según ha informado el club catalán, iniciará tratamiento conservador.

La baja de Christensen se suma a la del centrocampista Pedro González 'Pedri', que tampoco jugará este domingo contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica por unas molestias en el isquiotibial.

Y a las del defensa Ronald Araujo, que desde hace semanas se recupera de un problema de salud mental al margen del grupo, al centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', aún convaleciente de una intervención del menisco de la rodilla derecha, y el atacante Dani Olmo, quien sigue recuperándose de una luxación en el hombro izquierdo.