El brasileño Nando Trindade reaparecerá en enero tras una grave lesión

Trindade sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla, lesión que requirió intervención quirúrgica inmediata; y los informes del departamento médico indican que la evolución ha sido satisfactoria y que Fernando presenta unas sensaciones muy positivas en los entrenamientos.

"Todo está saliendo a la perfección y el trabajo con los compañeros marcha de forma excelente. No me he resentido en absoluto y estoy muy agradecido por el apoyo recibido por la plantilla, el cuerpo técnico, con Dani Rodríguez a la cabeza, la directiva y la afición”, dijo el ala-cierre.

El club tiene previsto dar el alta federativa a Trindade en enero, coincidiendo con el inicio de la segunda vuelta de la competición, lo que le permitirá estar disponible para los compromisos del equipo, incluida la eliminatoria de la Copa del Rey frente al ATP Ribera de Navarra a mediados de febrero.

Sin embargo, el ala-cierre tiene un objetivo claro y ambicioso, que es disputar la Copa de España, y, para ello, confía en que su equipo logre la clasificación en el encuentro frente al Palma, programado para el 27 de este mes en el Olivo Arena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Será un partido complicado, pero los compañeros atraviesan un gran momento de forma y solo se ha perdido un partido de los últimos disputados. El apoyo de la afición será clave y seguro que el Olivo Arena registrará un lleno absoluto, que será determinante para lograr el objetivo”, subrayó.

Durante su convalecencia, Trindade ha recibido numerosas muestras de apoyo que han contribuido a su recuperación tanto física como emocional. “El respaldo de mi familia, del club, de amigos y de los aficionados me ha dado fuerza y paciencia para afrontar la recuperación”, destacó.