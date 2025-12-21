El protagonista de la jornada 17: Vinícius silbado por su afición

Fue la reacción del futbolista brasileño a los silbidos del Santiago Bernabéu. En caliente, nada más llegar al vestuario, cambió su foto de perfil. Del Real Madrid a la selección brasileña con la que sueña en grande en el Mundial 2026 tras cerrar un 2025 repleto de altibajos.

'Vini' ha perdido chispa, ha rebajado su influencia en los partidos. Ya no es el martillo pilón que insistía una vez tras otra para acabar castigando con velocidad y habilidad a su defensor. Ha mermado su factor de influencia en los partidos tras ceder el testigo del liderazgo a Kylian Mbappé que responde con los goles de los que carece el brasileño.

Enlaza trece encuentros consecutivos con el Real Madrid sin marcar. En 2025 logró 13 tantos en 61 partidos y desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo, entre alguna suplencia, la reacción al cambio en el clásico escenificando su enfado con el técnico y una renovación paralizada por la distancia económica de sus pretensiones a la realidad que marca el club blanco, ha ido sumando factores que han dado forma al enfado de una parte de la afición madridista.

Ya fue silbado cuando sonó su nombre por megafonía. Era la respuesta a la imagen que dejó en el banquillo en Copa del Rey, ante el Talavera, en un partido en el que descansó y en el que fue captado riéndose tras encajar un gol que desfiguraba el rostro de Xabi Alonso.

Y aumentaron el número de silbidos en el inicio de partido tras errar en una acción ofensiva. De poco sirvieron los gestos de aliento a la grada en los pocos momentos del partido en los que incidió en el juego ante el Sevilla. En el momento de ser sustituido los decibelios aumentaron. El aficionado del Real Madrid quiso lanzar un mensaje claro al que hace poco era su gran estrella.