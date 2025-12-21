El Villarreal sale con Ayoze y Pepe en punta; el Barcelona con De Jong para suplir a Pedri

Vila-real, 21 dic (EFE).- El Villarreal saldrá con Ayoze Pérez y Nicolas Pepe en punta y con la novedad de Sergi Cardona en el lateral en el último partido del año que le enfrenta este domingo al Barcelona en la Cerámica, un rival que saldrá con Frenkie de Jong en el puesto de Pedri, baja de última hora, y con Fermín completando el ataque culé.