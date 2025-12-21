Francés y Joel Roca y Marcos Llorente, novedades en los onces de Míchel y Simeone

Francés, defensa, regresa al once para cubrir la baja del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi por la disputa de la Copa África, con Arnau Martínez reubicado al doble pivote, y Joel Roca es titular en el extremo izquierdo porque Bryan Gil no ha podido entrenar con normalidad por una herida.
Míchel buscará una victoria clave para cerrar el año 2025 fuera del descenso con Gazzaniga; Francés, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Arnau, Witsel; Tsygankov, autor de un doblete en el valioso triunfo ante la Real Sociedad (1-2), Iván Martín, Joel Roca; y Vanat.
El Atlético, cuarto al inicio de esta jornada, jugará con Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Nico; Sorloth y Julián Álvarez.
La única novedad respecto a la victoria con el Valencia (2-1) es Marcos Llorente, ya recuperado de su lesión, en detrimento de Nahuel Molina, suplente en Montilivi.
