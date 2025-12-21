Vinícius cambia foto de perfil tras ser silbado en el Bernabéu

No pareció encajar bien los pitos Vinícius Junior, por su reacción en sus redes sociales.

Cambio de imagen, publicación sin texto, y rápida, al contrario que en otras ocasiones. Unos silbidos que se intensificaron en el minuto 83, cuando Xabi decidió sacarle del campo para que entrase Gonzalo en su lugar.

Un cambio que se alargó hasta el minuto, ya que Vinícius cedió el brazalete de capitán a Thibaut Courtois. Y los pitos no cesaron.

Unos que empezaron ya, de forma mucho más tímida, cuando su nombre fue anunciado por megafonía en las alineaciones y en la primera acción en la que intentó dejar atrás a dos defensas del Sevilla sin éxito.

Pitado Vinícius en sus errores en un partido que se fue sin disparar, extendiendo su mal estado de forma a 14 partidos consecutivos sin marcar con la camiseta del Real Madrid. En total, contando los añadidos, alcanza los 1.115 minutos sin celebrar un gol con la camiseta blanca.

Una racha negativa que acabó con la paciencia de su afición, algo a lo que se refirió Xabi Alonso en rueda de prensa. “La afición puede expresar su opinión y se puede mejorar, pero hay que valorar el momento del equipo. Ahora vamos a mejorar” , declaró.

Además, el técnico quiso dejar claro que no ha hablado con el futbolista sobre cómo le afectaron los pitos de la afición. Un Vinícius que sí tuvo una primera reacción en sus redes sociales, cambiándose la foto de perfil a una con la camiseta de Brasil al entrar al vestuario.

Situación que vuelve a poner sobre la mesa las dudas con la renovación de su contrato con el Real Madrid, que concluye el 30 de junio de 2027, y con su estatus en el Real Madrid actual, liderado por los goles de Kylian Mbappé. EFE