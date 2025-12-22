0-3. Borja Sainz lidera en la victoria del Oporto ante el Alverca

Los 'dragones', que con este resultado acumulan 43 puntos en 15 jornadas, se impusieron así en el Estadio del FC Alverca, club propiedad del madridista Vinícius Júnior y que queda en undécimo lugar de la clasificación.

El primer tanto del partido llegó gracias a un cabezazo de Borja Sainz en el minuto 29, tras un pase de Rodrigo Mora y en una jugada que empezó en los pies de Samu.

Ya en la segunda parte, fue el turno de Varela, quien anotó en el minuto 57 en un rebote.

Habían pasado 12 minutos cuando Borja Sainz logró el doblete con un remate, sellando la victoria del Oporto.

Como parte de la 15ª jornada, el Benfica, que va tercero en la tabla con 32 puntos, se enfrenta este lunes al Famalicão, que va sexto.

El Sporting, segundo con 35 puntos, tiene previsto su encuentro frente al Vitória de Guimarães este martes.