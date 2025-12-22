1-0. Raúl Jiménez saca al Fulham de la zona baja

Los locales se quedan en decimotercera posición con 23 puntos, lejos de un descenso marcado por los 13 del West Ham, y 'a tiro' de los puestos de competiciones europeas.

El Nottingham Forest de Sean Dyche, en cambio, se mete en problemas con la decimoséptima posición (18 unidades) y con el Manchester City como próximo rival en Pla remier.

El encuentro en Craven Cottage fue igualado a más no poder, pero justo antes del descanso (45+5) Jiménez deshizo las tablas con el definitivo gol desde los 11 metros.