Fútbol Internacional
22 de diciembre de 2025 - 19:15

1-0. Raúl Jiménez saca al Fulham de la zona baja

Redacción deportes, 22 dic (EFE).- El tanto de penalti en el tiepo añadido del primer tiempo del mexicano Raúl Jiménez le dio este lunes la victoria por 1-0 ante el Nottingham Forest al Fulham, que sale de la zona de peligro de la Premier League inglesa.

Por EFE

Los locales se quedan en decimotercera posición con 23 puntos, lejos de un descenso marcado por los 13 del West Ham, y 'a tiro' de los puestos de competiciones europeas.

El Nottingham Forest de Sean Dyche, en cambio, se mete en problemas con la decimoséptima posición (18 unidades) y con el Manchester City como próximo rival en Pla remier.

El encuentro en Craven Cottage fue igualado a más no poder, pero justo antes del descanso (45+5) Jiménez deshizo las tablas con el definitivo gol desde los 11 metros.