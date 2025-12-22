El Milan-Como de la Serie A italiana no se jugará en Australia

"Los planes para albergar en Perth el primer partido de un Campeonato Europeo jugado fuera de las fronteras nacionales han sido cancelados de común acuerdo", anunció este lunes la Serie A en un comunicado conjunto con el Gobierno de Australia.

Ambas partes subrayan que "las condiciones adicionales impuestas por la AFC para autorizar el partido no pudieron ser cumplidas sin riesgos financieros para el gobierno de Australia Occidental y la Serie A", lo que llevó a la cancelación del evento.

El enfrentamiento, que habría sido el primero de la Serie A fuera de Italia, había sido aprobado por los 20 clubes de la liga, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la UEFA.

Hace cuatro días, el presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, había anunciado en Mediaset que el partido se jugaría en Perth tras una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Simonelli lamentó en la nota la cancelación y la calificó como "una oportunidad perdida" para el fútbol italiano.

"Esta conclusión es una oportunidad perdida para el crecimiento del fútbol italiano a nivel internacional, que priva a los aficionados de la Serie A en el extranjero de vivir el sueño de asistir en vivo a un partido de su equipo favorito", afirmó.

Por su parte, la ministra de Deportes de Australia Occidental, Rita Saffioti, calificó la cancelación de "decepcionante", aunque consideró que fue "la decisión correcta".

"Nuestro Gobierno ha trabajado de cerca con el AC Milan y la Lega Calcio Serie A, y estábamos seguros de que este primer evento mundial tendría lugar en Perth. Es decepcionante, pero es la decisión correcta: no estábamos dispuestos a exponer a Australia Occidental a un nivel de riesgo inaceptable", concluyó.

En el comunicado, se recuerda que "el análisis de la candidatura de Perth revela que, desde abril, ya ha generado más de 280 millones de dólares en términos de visibilidad mediática global, con la ciudad australiana siendo ampliamente discutida por los principales medios internacionales de los Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Indonesia y Francia".

Tanto el Milan como el Como se han mostrado siempre completamente a favor de trasladar el partido a Australia, incluso después de que quedara anulado el Barcelona-Villarreal de la liga española que iba a disputarse en Miami (EE.UU.).