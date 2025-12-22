Felipe Baloy asume la sub-17 de Panamá con la mira puesta en el Mundial Catar 2026

"Baloy tendrá su primer gran reto el próximo año, cuando Panamá vuelva a ser sede del Clasificatorio Masculino Sub-17 de la CONCACAF 2026, torneo que se disputará del 3 al 12 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá", informó este lunes por la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

La selección panameña quedó emparejada en el Grupo B junto a las de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica. Debutará el 5 de febrero contra Dominica en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Baloy, quien anotó el primer gol de Panamá en un Mundial, el de Rusia 2018, jugó más de cien partidos en la selección absoluta.

El ex central condujo desde el banquillo al Tauro al título del Torneo Clausura de 2024. Viene de dirigir a la selección sub-19 de Panamá, con la que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y el subcampeonato del Torneo sub-19 UNCAF FIFA, jugada en Panamá.

