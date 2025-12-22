Filipe Luís, Alfaro y Costas van por el premio a mejor entrenador de América

Este 31 de diciembre, el periódico uruguayo El País anunciará al ganador del reconocimiento anual. También ese día será proclamado al mejor futbolista como nuevo 'Rey de América'.

Campeón con Flamengo de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, Filipe Luís buscará convertirse en el tercer entrenador consecutivo que se lleva el premio en la misma temporada en que conquistó el torneo continental de clubes más importante.

En 2023 fue premiado Fernando Diniz y en 2024 el portugués Artur Jorge, campeones de la Libertadores con Fluminense y Botafogo. Antes que ellos fue premiado el campeón mundial Lionel Scaloni.

Gustavo Costas intentará quedarse con el premio mayor en una temporada en la que conquistó la Recopa Sudamericana con Racing, fue semifinalista de la Copa Libertadores y finalista del Torneo Clausura argentino.

Alfaro buscará coronarse en un año en el que selló la clasificación al Mundial de 2026 con la selección de Paraguay, que volverá a jugar un torneo de ese tipo luego de 16 años.

El entrenador nacido en Argentina fue presentado como seleccionador de la Albirroja en agosto de 2024 y desde ese momento la dirigió en doce encuentros de eliminatorias en los que consiguió seis triunfos, cinco empates y sufrió apenas una derrota.

Desde que El País comenzó a entregar el premio en 1986, el entrenador más galardonado ha sido el argentino Carlos Bianchi, quien fue elegido como mejor del continente en cinco oportunidades.

Tres veces conquistaron el galardón José Pekerman, Marcelo Gallardo y Luiz Felipe Scolari.

Carlos Salvador Bilardo y Óscar Washington Tabárez lo obtuvieron en dos ocasiones cada uno.

Por su parte, lo consiguieron una vez Roberto Fleitas, Sebastiao Lazaroni, Luis Cubilla, Alfio Basile, Telé Santana, Francisco Maturana, Héctor Núñez, Hernán Darío Gómez, Daniel Alberto Pasarella, Luis Fernando Montoya, además de Aníbal Ruiz.

Así como Claudio Borghi, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Reinaldo Rueda, Tite, Abel Ferreira, Lionel Scaloni, Fernando Diniz y Artur Jorge.