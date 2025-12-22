Iñaki Williams: "En dos errores groseros nuestros nos han matado"

"Queríamos resarcirnos de la derrota en Vigo y no ha podido ser. Hemos empezado muy bien, dominando y creando ocasiones, pero en dos errores groseros nuestros nos han matado", dijo al final del partido el mayor de los Williams a Movistar +.

Iñaki admitió que los 'leones' no estuvieron "finos en el ultimo tercio" del campo, donde si cree que tuvieron "alguna pincelada para maquillar el resultado".

"No hemos merecido perder pero el fútbol es así, cuando cometes errores y no eres contundente en las áreas, es lo que tiene", lamentó, asumiendo cierta ansiedad porque no les están saliendo las cosas como quieren. "Es cierto que una vez que te empatan empiezan las dudas", apuntó.

"Venimos de años en que todo nos sale de cara y ahora que nos sale más de cruz. Es cierto que no sé si nos quema el balón o tenemos un poco de ansiedad o queremos ganar el partido antes de dar un buen pase", reflexión.

En todo caso, Iñaki espera que las cosas cambien en 2026. "Esperemos poder hacer borrón y cuenta nueva en 2026 y volver a la senda de lo que veníamos siendo. Ahora, a despejar la mente estos días y volver con mucha fuerza", finalizó el capitán del equipo bilbaíno.