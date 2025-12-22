Luis Castro, primer portugués en el banquillo del Levante y undécimo extranjero

Castro fue anunciado el pasado sábado como nuevo entrenador del Levante y sustituye al madrileño Julián Calero, que fue despedido el pasado 30 de noviembre. El técnico del filial, Álvaro del Moral, junto a Vicente Iborra, que seguirá como asistente de Castro, dirigieron al Levante los cuatro últimos partidos de forma interina.

El portugués, un técnico de 45 años y formado en la cantera del Benfica, fue despedido hace unos días del Nantes, equipo que ahora es penúltimo de la liga francesa y al que llegó el pasado verano, y antes estuvo al frente del Dunkerque, en la segunda división gala.

Castro se convierte en el undécimo entrenador extranjero en la historia del Levante en todas las categorías. El anterior técnico foráneo fue el franco-tunecino Mehdi Nafti, que apenas estuvo en el banquillo durante nueve partidos en el arranque de la temporada 22-23.

El técnico forastero que más partidos ha dirigido al Levante es el alemán Bernd Schuster, que se mantuvo durante 36 encuentros entre Liga y Copa del Rey en la campaña 2004-05 y fue despedido en el tramo final del curso, con el equipo a punto de bajar a Segunda División.

Los otros entrenadores extranjeros en el Levante son los italianos Alessio Lisci y Gianni Di Biasi, los uruguayos Héctor Nuñez y Moll, el húngaro Antal Dunai, el eslovaco Daucík, el holandés Wilkes y el alemán Kaufer, que fue el primer forastero que sentó en el banquillo del equipo valenciano.