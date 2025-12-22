Mendilibar renueva como entrenador del Olympiacos otra campaña más

Mendilibar, de 64 años, llegó al club de El Pireo en febrero de 2024 y ese mismo año consiguió llevarle al título de la Liga Conferencia y en la campaña 2024/25 logró el doblete del fútbol griego.
El técnico vasco había dirigido con anterioridad a equipos como Basconia, Bilbao Athletic, Aurrera Vitoria, Lanzarote, Eibar, Athletic, Valladolid, Osasuna, Levante, Alavés y Sevilla, con el que también logró ganar la Liga Europa en 2023.
Esta campaña el equipo griego ocupa la vigésima novena posición en la Liga de Campeones tras seis jornadas y es segundo en la liga a un punto del AEK.