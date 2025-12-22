Fútbol Internacional
22 de diciembre de 2025 - 11:55

Mendilibar renueva como entrenador del Olympiacos otra campaña más

Redacción deportes, 22 dic (EFE).- El español José Luis Mendilibar ha renovado como entrenador del Olympiacos hasta junio de 2027 tras culminar positivamente las negociaciones, según informó el club griego este lunes.

Mendilibar, de 64 años, llegó al club de El Pireo en febrero de 2024 y ese mismo año consiguió llevarle al título de la Liga Conferencia y en la campaña 2024/25 logró el doblete del fútbol griego.

El técnico vasco había dirigido con anterioridad a equipos como Basconia, Bilbao Athletic, Aurrera Vitoria, Lanzarote, Eibar, Athletic, Valladolid, Osasuna, Levante, Alavés y Sevilla, con el que también logró ganar la Liga Europa en 2023.

Esta campaña el equipo griego ocupa la vigésima novena posición en la Liga de Campeones tras seis jornadas y es segundo en la liga a un punto del AEK.