Romero: Veníamos con la mentalidad de sumar tres puntos y hemos hecho un trabajo increíble

"Decíamos esta semana que era muy importante ganar. Veníamos con la mentalidad de sacar tres puntos en San Mamés y hemos hecho un trabajo increíble", dijo el valenciano al final del partido a Movistar +.

No obstante, admitió lo que sufrieron en 'La Catedral' y reparó en la ilusión de los aficionados 'periquitos' que estuvieron esta noche en la capital vizcaína.

"Hemos sufrido, aquí se sufre muchísimo. El ambiente en el campo ha sido espectacular y nosotros estamos muy felices por la gente que ha venido aquí, que los hemos sentido y que se van felices a Navidad", apuntó.

Respecto a la privilegiada posición en la que se encuentran tras esta victoria, quintos y a dos puntos de la Liga de Campeones, se mostró partidario de "disfrutar del momento".

"Hay que disfrutar el momento. Son ya cinco victorias seguidas y eso habla muy bien del trabajo que estamos haciendo y del nivel de todos. Y es merecido. No es casualidad lo que estamos haciendo y hay que seguir por esta linea", se animó Romero.