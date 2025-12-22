Salah salva a Egipto en el 91; Sudáfrica gana con sufrimiento

Egipto consiguió lo que quería al filo del pitido final tras más de 30 tiros, ante una resistente Zimbabue que se adelantó a los 20 minutos con el gol de Prince Dube.

El delantero Omar Marmoush, del Manchester City, hizo el empate para los egipcios a la hora de partido, momento en el cual el campo se inclinó hacia la portería zimbabuense, defendida con garantías por Washington Arubi.

Cuando todo parecía perdido e imperaba la falta de puntería en los delanteros egipcios, llegó Salah con una gran definición en el área para darle los tres puntos a su equipo y colocarle en segunda posición del Grupo B, igualado con Sudáfrica.

Un conjunto sudafricano que sudó de lo lindo para superar a su rival, pero que consiguió vencer con un tanto de Lyle Foster en el minuto 79 y sumar tres puntos que le permiten liderar el grupo B.

Oswin Appollis puso el 1-0 antes del ecuador de la primera mitad, pero Show igualó la contienda en el minuto 35. Sudáfrica tuvo el control y Angola el peligro, pero la diferencia la hizo Foster con un potente disparo a la escuadra desde la frontal del área.

También se disputó este lunes el Mali-Zambia, partido correspondiente al Grupo A en el que se igualaron las fuerzas con un empate por 1-1, que deja a Marruecos como líder en solitario tras su victoria por 2-0 ante Comoros del domingo.

El Bilal Touré falló un penalti al filo del descanso para Mali, pero su compañero Lassine Sinayoko hizo justicia con el 1-0 a la hora de partido. Sin embargo, un cabezazo de Patson Daka en el minuto 92 le dio un valioso empate a la selección de Zambia.