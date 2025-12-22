Un club de fútbol regional reparte parte del Gordo entre los vecinos de La Bañeza

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha destacado que la venta del número por el club de fútbol, así como por varias asociaciones del municipio hace que esté muy distribuido entre los poco más de 11.000 vecinos del municipio.

La Bañeza Fútbol Club, lo compró, así que se han repartido 700 décimos entre los socios, en el campo, en los bares, también ha llegado a la Peña de Las Palmas, curiosa peña del club canario en una comarca leonesa.

Varias chicas llegaban a celebrar a la administración ubicada en la plaza obispo Alcolea de La Bañeza con su botella de champán debajo del brazo para celebrarlo.

"Como debe ser", han afirmado tras destacar que eran familiares de dirigentes del club de fútbol, y que "a todas las familias de La Bañeza le ha tocado, algunas por varias partes", ya que al venderse en peñas y bares y "ser un número del equipo de aquí, todo el mundo lo llevaba".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unas jóvenes que gritaban mientras brindaba "más La Bañeza Fútbol Club y menos Cultural" en referencia a la rivalidad con el equipo de la capital leonesa que militar en la Segunda División.