Estadios 365 días; los datos, fútbol femenino y negocio global, prioridades en WFS 2025

El análisis de las ponencias y debates sitúa a la infraestructura de estadios como el tema más recurrente, con una visión que trasciende el día de partido y redefine los recintos como destinos de uso continuo, integrados con oferta comercial, entretenimiento y funciones comunitarias.

Esta conversación estuvo especialmente impulsada por mercados que se preparan para grandes eventos, como Norteamérica rumbo al Mundial 2026 o Arabia Saudí de cara a 2034, aunque con implicaciones aplicables a toda la industria del deporte.

Otro de los grandes consensos fue la consolidación del fútbol femenino como una estrategia de negocio, más allá de la promoción institucional. Las discusiones abordaron inversión en infraestructuras, derechos audiovisuales, modelos comerciales y retornos esperados, con una presencia transversal en Europa, Asia, África, Oriente Medio y Latinoamérica.

En paralelo, el uso de datos y analítica se centró en aplicaciones prácticas —rendimiento, scouting, decisiones comerciales y perfilado de aficionados— en un contexto donde la 'fan-centricity' (fan como gran protagonista) se impone como nuevo modelo operativo ante la fragmentación de las audiencias tradicionales.

Los encuentros también reflejaron un momento estratégico para África, con Marruecos como caso destacado por su papel como coanfitrión del Mundial 2030 y como modelo de aprovechamiento de la infraestructura futbolística para el desarrollo económico y social.

Tecnología, diversificación de ingresos y una mentalidad de plataforma completan el mapa de prioridades, en una industria que busca nuevas fuentes de sostenibilidad más allá de los derechos de transmisión y que avanza hacia un ecosistema multipolar, digital y basado en datos.