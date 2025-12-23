Jackson lidera a Senegal con un doblete; Lookman le da la victoria a Nigeria

Una goleada, cerrada con el gol de Cherif Ndiaye, que deja al cuadro senegalés líder del grupo D con tres puntos tras esta primera jornada de la Copa de África de fútbol, que se disputa en Marruecos hasta el 18 de enero.

Por su parte, el equipo tres veces ganador del torneo (1980, 1994, 2013) consiguió la victoria gracias a Lookman, quien en el minuto 52 conectó un potente disparo desde la frontal directo a la escuadra.

Tres puntos que le dieron a Nigeria el segundo puesto del grupo C, ya que el liderato se lo otorgó la selección de Túnez.

El conjunto norteafricano superó con rotundidad a una débil Uganda por 3-1, con los tantos de Ellyes Skhiri (m.10), y Elias Achouri (m.40, m.64), y se situó en lo más alto.

También se disputó este martes el otro partido del grupo D, que enfrentó a República Democrática del Congo con Benin, con victoria de los locales por 1-0 gracias el tanto de Theo Bongonda, exjugador del Cádiz. Tres puntos que le dan a los del centro de África el segundo puesto del grupo.