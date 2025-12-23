Marruecos detiene a ocho personas implicadas en la reventa de entradas de la Copa África

Según la fuente, los servicios de vigilancia informática de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN, policía) detectaron anuncios en redes sociales que ofrecían entradas de manera ilícita.

Las investigaciones técnicas y sobre el terreno permitieron identificar a los sospechosos, que fueron arrestados en operaciones ocurridas en las ciudades de Rabat, Temara, Agadir, Salé, Marrakech y Mohammedia, precisó la fuente.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial bajo supervisión de la Fiscalía para esclarecer las circunstancias de los hechos, mientras continúan las pesquisas para localizar a otros posibles implicados.