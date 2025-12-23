"No quiero saber nada de fútbol", dice Felipe Caicedo tras asesinato de Pineida

"Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol", dijo a periodistas Caicedo, quien el 5 de septiembre pasado cumplió 37 años.

Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que quedó herida su madre.

Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.

Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting portugués, los españoles Málaga y Levante y los italianos Lazio e Inter, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo.

