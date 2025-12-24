El argentino Bragarnik consolidó en el Elche su modelo deportivo y de gestión en 2025

Bragarnik ya había sido testigo del anterior ascenso a Primera División, en agosto de 2020, aunque aquel éxito no lo sintió como propio, ya que tras su llegada al accionariado estalló la pandemia y se mantuvo en un discreto segundo plano, respetando las jerarquías y cargos existentes antes de su desembarco.

El representante futbolístico, además de sanear las arcas de la entidad, vio por fin premiada su apuesta por un estilo de juego definido con el ascenso a Primera División y una primera vuelta notable en la máxima categoría, en la que el equipo ilicitano ha superado las expectativas y tiene bien encaminada la permanencia.

El Elche, por fin, juega como siempre soñó el argentino, cuyo deseo desde su llegada era formar un equipo reconocible que divirtiera a los aficionados con un fútbol alegre, asociativo y ofensivo.

Las ventas de futbolistas como Nico Fernández, Nico Castro o Mourad aportaron un suplemento extra a las arcas del club, que se reforzó en verano con jugadores de garantía como André da Silva, Rafa Mir, Álvaro Rodríguez o Iñaki Peña.

Al éxito deportivo, apoyado en el fichaje del entrenador Eder Sarabia, apuesta personal de Bragarnik, el Elche ha sumado una estabilidad económica desconocida en las últimas décadas.

El club anunció en febrero de este año que había saldado su deuda, superior a los 47 millones de euros, con doce años de antelación respecto a la fecha prevista. La entidad hizo frente a los créditos ordinarios y subordinados y atendió también los privilegiados.

Esa bonanza financiera, con superávits económicos en los últimos ejercicios, ha llevado al club a iniciar obras de reforma en el estadio Martínez Valero, que cambiará su aspecto exterior durante los próximos años para potenciar una zona comercial en sus bajos.

Asimismo, se han acelerado los trámites administrativos para comenzar las obras de la futura Ciudad Deportiva del Elche, un viejo proyecto de la entidad que parece, por fin, ver la luz.

Todo ello ha llegado acompañado de una explosión social del club, que ha vuelto a conquistar a su ciudad.

El Elche ha pulverizado esta temporada su récord histórico de abonados, con 27.000, y si no aceptó más fue porque el aforo del estadio es de 31.000 espectadores y la entidad debe reservar un porcentaje para patrocinadores, taquilla y aficiones rivales.

Tras cinco años al frente del club, ya funciona a imagen y semejanza del empresario argentino, que cuenta con empleados de su máxima confianza, no heredados de etapas anteriores, en todas las áreas de la entidad.

El crecimiento se vio recompensado en el tramo final del año con la celebración de acontecimientos deportivos de máximo nivel, de los que fue anfitrión, como la presencia de la selección española, campeona de Europa, en el Martínez Valero para disputar un partido oficial de clasificación para el Mundial.

Otro de los momentos culminantes fue la presencia de la vigente campeona del mundo, Argentina, en un entrenamiento a puertas abiertas que congregó a 25.000 espectadores en el estadio.

Leo Messi y sus compañeros se ejercitaron en el feudo ilicitano durante el último parón de selecciones, gracias a los contactos y la influencia de Bragarnik en la AFA, lo que generó un enorme impacto mediático del que se benefició la entidad.

El propietario también se ha acercado en los últimos meses a la masa social del club, como quedó demostrado en la celebración del ascenso.

El argentino ha garantizado que no piensa vender el club y que su deseo es echar raíces en la ciudad para construir un Elche aún más grande, con el objetivo de consolidarlo como uno de los referentes de la Comunitat Valenciana y del fútbol español.