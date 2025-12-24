El Levante sondea el mercado de extremos a la espera del análisis de Luís Castro

Tras una deficiente primera parte del campeonato de Liga, con solo dos victorias y diez puntos, la dirección deportiva del Levante entiende que necesita reforzarse ahora con jugadores específicos de banda, tanto en la izquierda como la derecha, según supo EFE de fuentes cercanas al club valenciano.

Sólo el polivalente Víctor García en la derecha, que en su carrera ha jugado tanto de extremo como lateral, y el atacante Roger Brugué en la izquierda tienen un perfil que se ajusta a esa demarcación.

Sin embargo, Brugué se lesionó hace una semana y estará un par de meses de baja por una rotura en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda.

Esta ausencia, unida a la falta de jugadores específicos en esa demarcación, hace todavía más necesario la llegada de algún refuerzo en el mercado de invierno.

Además de esta posición, el análisis que haga Luís Castro estos próximos días, ya que dirigirá su primera sesión de entrenamiento el 29 de diciembre, también será fundamental para detectar cuáles serán las prioridades en el mercado del Levante.

El Levante, eso sí, cuenta con 24 fichas del primer equipo y apenas tiene margen de maniobra en el aspecto económico, así que también tendrá que valorar la salida de aquellos jugadores que menos han jugado hasta ahora.