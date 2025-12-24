El Real Oviedo necesita dar salidas para empezar a fichar

Las 25 fichas de la plantilla carbayona están ocupadas y, por ello, ningún nuevo fichaje puede ser inscrito si antes no hay ninguna salida, como puede ser la del extremo francés Brandon Domingues, fichaje de este verano que no ha disputado ni un solo minuto liguero.

Otro de los jugadores cuyo futuro no está claro es el venezolano Salomón Rondón, que a pesar de ser con dos goles el actual pichichi del Real Oviedo su futuro podría pasar por regresar al fútbol mexicano, de donde llegó hace unos meses a la capital del Principado como petición expresa de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca.

El Oviedo, que con 7 goles a favor ya es uno de los equipos menos goleadores de la historia de Primera División en estas primeras 17 jornadas, encadena cuatro 0-0 en el Carlos Tartiere y en total solo ha marcado en cuatro partidos de lo que va de temporada, así que fichar atacantes será una propiedad en este mes de enero de 2026.

El que está muy cerca de convertirse en el primer fichaje de este mercado invernal en el Real Oviedo de Guillermo Almada es el mediocentro uruguayo Nicolás Fonseca, que llegaría en calidad de cedido procedente de Club León.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este centrocampista de corte defensivo, a sus 27 años ya ha sido internacional absoluto con Uruguay y también visitó la camiseta de River Plate.

El Real Oviedo, penúltimo de LaLiga con 11 puntos, regresará a los entrenamientos este mismo domingo en El Requexón y empezará a preparar el partido del domingo 4 de enero ante el Deportivo Alavés (Mendizorroza, 18:30 horas).