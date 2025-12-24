Ewa Pajor, Eva Navarro y Daniela Agote, entre las nominadas a mejor jugadora de diciembre

La temporada pasada, la Liga F Moeve fue elegida por EA Sports para convertirse en la primera liga femenina en estrenar la elección de la jugadora del mes.

De esta manera, Liga F se unió a otras cinco competiciones masculinas que ya ofrecían este galardón como LaLiga EA Sports, la Premier League inglesa, Serie A italiana, Bundesliga alemana y Ligue 1 francesa.

Durante este mes de diciembre en Liga F Moeve, Ewa Pajor (FC Barcelona) ha marcado dos goles, mientras que Eva Navarro (Real Madrid CF) también ha destacado en los dos encuentros. Por su parte, Rosa Márquez (Sevilla FC) ha sumado un gol en este mes y Ainhoa Marín (Deportivo Abanca) ha anotado dos tantos. También han brillado Daniela Agote (Athletic Club) con tres goles, Malou Marcetto (Madrid CFF) con dos y Carla Andrés (SD Eibar) con uno.

El anuncio de la ganadora del trofeo a ‘Player of the month’ de diciembre se desvelará el lunes 12 de enero a través de los canales oficiales de EA SPORTS y Liga F Moeve y la ganadora recibirá el galardón en los prolegómenos de un partido ante su afición.

La ganadora del mes de septiembre fue Luany (Atlético de Madrid), la de octubre Edna Imade (Real Sociedad) y Claudia Pina (FC Barcelona) en noviembre.