24 de diciembre de 2025 - 10:10

Igor Oca seguirá al frente del Leganés hasta final de temporada

Leganés (Madrid), 24 dic (EFE).- Igor Oca, que se hizo del primer equipo del Leganés el pasado 5 de diciembre tras reemplazar a Paco López, continuará al frente de la primera plantilla a la vuelta del parón navideño y hasta final de temporada, según informó este miércoles el club madrileño.

Por EFE

El técnico vasco, de 44 años, llegó el pasado verano al club procedente del Sestao River para dirigir al filial pepinero, al que mantuvo en puestos de play-off de ascenso desde comienzos de temporada.

Oca comenzó su andadura en el fútbol formativo en las canteras de Villarreal, Real Sociedad, Athletic Club y Levante y posee también una amplia experiencia a nivel internacional, habiendo ocupado puestos de relevancia en el Atlético San Luis, Independiente del Valle o Universidad Católica del Ecuador, entre otros, disputando competiciones como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

El cuerpo técnico de Igor Oca estará compuesto por Iván Gómez como segundo entrenador y Alberto Bueno y Nano Rivas como ayudantes.