Igor Oca seguirá al frente del Leganés hasta final de temporada

El técnico vasco, de 44 años, llegó el pasado verano al club procedente del Sestao River para dirigir al filial pepinero, al que mantuvo en puestos de play-off de ascenso desde comienzos de temporada.

Oca comenzó su andadura en el fútbol formativo en las canteras de Villarreal, Real Sociedad, Athletic Club y Levante y posee también una amplia experiencia a nivel internacional, habiendo ocupado puestos de relevancia en el Atlético San Luis, Independiente del Valle o Universidad Católica del Ecuador, entre otros, disputando competiciones como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

El cuerpo técnico de Igor Oca estará compuesto por Iván Gómez como segundo entrenador y Alberto Bueno y Nano Rivas como ayudantes.