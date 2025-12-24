Marta, Gabi Zanotti y Claudia Martínez van por el premio a la 'Reina de América'

El próximo 31 de diciembre, el periódico uruguayo El País anunciará a la ganadora del reconocimiento anual. También en esa jornada se conocerá al nuevo 'Rey de América' y al mejor entrenador del año.

Zanotti buscará convertirse en la primera futbolista en conquistar el premio en dos oportunidades y también en la primera en hacerlo de forma consecutiva, tras haber sido la más votada en la temporada 2024.

La jugadora del Corinthians ganó en 2025 el Campeonato Brasileño por quinto año consecutivo y la Copa Libertadores por quinta vez en su carrera con el equipo que defiende desde el año 2018.

Por su parte, la multipremiada Marta tratará de conseguir un premio que nunca conquistó. Medallista olímpica, ganadora de la Liga de Campeones de la UEFA y de la Copa Libertadores, la jugadora de 39 años celebró esta año su cuarta Copa América.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, Martínez ganó la Supercopa con Olimpia, el Campeonato Sudamericano Femenino sub-17 y fue la máxima anotadora de ese certamen y de la Copa América 2025.

El premio 'Rey de América' es entregado por el diario El País desde 1986. En el año 2021, el periódico uruguayo sumó la categoría 'Reina de América' para reconocer a la mejor jugadora.

Desde ese momento fueron reconocidas las brasileñas Tamires, Priscila y Zanotti y la colombiana Linda Caicedo, actual futbolista de Real Madrid.

Además de la mejor jugadora de 2025, el próximo 31 de diciembre también se conocerá al mejor futbolista, reconocimiento que buscarán los argentinos Lionel Messi y Adrián 'Maravilla' Martínez y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, tras haber sido los tres más votados.

El premio a entrenador del año se lo disputarán el brasileño Filipe Luís y los argentinos Gustavo Alfaro y Gustavo Costas.