Mali, con la duda de Bissouma, calibra el favoritismo de Marruecos

El combinado marroquí, líder en solitario del Grupo A tras ganar a Comoras (1-0) en el partido inaugural, espera a Mali, que no pudo ganar en su debut a Zambia (1-1).

Bissouma arrastra las secuelas de la operación de tobillo a la que fue sometido el pasado mes de octubre y problemas de rodilla recientes y eso ha aumentado la incertidumbre sobre su situación y su presencia en el equipo. De hecho, el seleccionador, Tom Saintfiet, no despejó las dudas.

"Yves está este jueves con el equipo pero no quiere decir que vaya a jugar el viernes. No hay relación alguna entre quién esté en el banquillo y quién empiece el partido. Quizás juegue o quizás no", dijo Saintfiet.

Mali protege a uno de sus mejores jugadores. Sobre todo por lo largo del torneo. "Lo que me importa es Mali y estoy concentrado en el partido. Lo demás me da igual", apuntó el futbolista del Tottenham. "Como capitán, pretendo infundir un espíritu positivo en el grupo. Cada uno motiva a su manera", añadió.

La selección de Mali apuntala su puesta a punto para el choque contra Marruecos.

El partido entre Mali y Marruecos acentúa la relevancia de la segunda jornada de la fase de grupos que arranca el viernes. Duelos directos, con rivalidades históricas pueden empezar a definir la situación de cada cuarteto de cara a los dieciseisavos de final.

En el Grupo B, Egipto se mide a Sudáfrica y Zimbabue a Angola. Los dos equipos que ganaron en la primera fecha se enfrentan entre sí. Sudáfrica venció a Angola (2-1) y Egipto a Zimbabue por idéntico marcador.

El de Egipto y Sudáfrica es de los partidos más destacadas porque ambas selecciones comparten una larga y tensa historia. La que gane tendrá un pie en las eliminatorias.

Egipto, siete veces campeona, contra un equipo que pretende formar parte de la elite. Todo lo contrario que el otro cara a cara del grupo, entre Zimbabue y Angola. Las derrotas de la sesión inicial les ha dejado sin margen de error. El que pierda puede decir adiós a sus aspiraciones.

Marruecos espera a Mali. El cuadro marroquí, potente, erigido en el primer semifinalista africano en un Mundial, con el público de lado y la condición de anfitrión, puede dar un paso decisivo hacia la clasificación si gana el choque del viernes. Después de sumar tres puntos ante Comoras puede amarrar una de las dos primeras plazas si gana en la segunda jornada.

El tanto de Brahim dio el triunfo a los locales. Mali no fue capaz de pasar del empate contra Zambia y necesita ganar para recuperar el pulso y las aspiraciones en el torneo. El partido se le escapó en el tiempo añadido a Mali y dio un punto a Zambia.

Por otra parte, Comoras, que dio una buena imagen a pesar de la derrota ante Marruecos, se mide a Zambia en un choque de necesitados y que puede descartar de la carrera al perdedor.