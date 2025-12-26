26 detenidos en Turquía, entre ellos 14 jugadores, en investigación sobre apuestas

En un comunicado difundido en la mañana de este viernes, la Fiscalía señaló que el análisis de documentación incautada y de material digital obtenido en las dos operaciones anteriores permitió identificar a siete sospechosos que habrían realizado apuestas para "influir en el resultado" de encuentros.

La Fiscalía no revela el nombre de los futbolistas detenidos ni de sus equipos, y, según medios turcos, ninguno de ellos juega en primera división.

Las detenciones se practicaron en operaciones simultáneas en 11 provincias y la Fiscalía precisó que uno de los sospechosos ya está en prisión por otro delito y que las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los que todavía no han sido arrestados.

El comunicado añadió que se están examinando las cuentas bancarias de los investigados y que algunos futbolistas habrían apostado en partidos de sus propios equipos, incluyendo a favor de la victoria del rival, de acuerdo con la Fiscalía.

La investigación acumula ya varias fases.

En la denominada segunda fase de la operación, el pasado 9 de diciembre, otras 20 personas fueron arrestadas y enviadas a prisión, entre ellas el jugador del Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, el futbolista del Galatasaray Metehan Baltacı y el expresidente del Adanaspor Murat Sancak, según medios locales.

En la primera ola, desarrollada el mes pasado, se ordenaron registros, incautaciones y la detención de 21 personas, la mayoría árbitros, y ocho están en prisión preventiva, incluido el presidente del club de la Superliga Eyüpspor, según fuentes de la investigación.

En el marco del caso, un total de 149 árbitros fueron suspendidos entre 8 y 12 meses, y la Federación Turca de Fútbol remitió a 1.024 jugadores al comité disciplinario con medidas cautelares y, de ellos, 102 futbolistas recibieron sanciones de entre 45 días y 12 meses.