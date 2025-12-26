Fútbol Internacional
26 de diciembre de 2025 - 09:20

Los socios del Atleti podrán votar a los nuevos integrantes del Paseo de Leyendas

Madrid, 26 dic (EFE).- Los 151.831 socios del Atlético de Madrid decidirán mediante votación la presencia de exjugadores en el nuevo Paseo de Leyendas ubicado en el exterior del Riyadh Air Metropolitano de entre una lista de 200 candidatos distribuidos en cuatro etapas históricas diferentes.

"Estos jugadores han sido seleccionados tras un análisis pormenorizado atendiendo a diversos motivos tales como mérito cualitativo, valores rojiblancos, reconocimiento y legado entre generaciones, momentos históricos protagonizados, y comportamiento con nuestro club y afición", explica el club.

De esta manera los socios deberán votar, hasta el 5 de enero a las 19:00 horas, a cinco futbolistas en cada uno de los cuatro bloques temporales puntuando del 1 al 5, eligiéndose en total a veinte candidatos de la nómina facilitada por la entidad, no entrando en ella nombres que ahora mismo están activos en el Atlético de Madrid.