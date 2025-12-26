Los socios del Atleti podrán votar a los nuevos integrantes del Paseo de Leyendas

"Estos jugadores han sido seleccionados tras un análisis pormenorizado atendiendo a diversos motivos tales como mérito cualitativo, valores rojiblancos, reconocimiento y legado entre generaciones, momentos históricos protagonizados, y comportamiento con nuestro club y afición", explica el club.
De esta manera los socios deberán votar, hasta el 5 de enero a las 19:00 horas, a cinco futbolistas en cada uno de los cuatro bloques temporales puntuando del 1 al 5, eligiéndose en total a veinte candidatos de la nómina facilitada por la entidad, no entrando en ella nombres que ahora mismo están activos en el Atlético de Madrid.