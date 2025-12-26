Seis partidos al sevillista Marcao y uno a Matías Almeyda

Según confirmó la RFEF este viernes, Disciplina ha impuesto a Marcao un partido por su expulsión con doble amarilla, cuatro por ofensas verbales y actitudes injuriosas hacia los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden deportivo.

Almeyda, expulsado por doble amonestación (m.34) por realizar observaciones de forma insistente por una decisión del árbitro, cumplirá un partido de sanción por doble amonestación y consiguiente expulsión.

En el caso de Marcao, según el acta arbitral, tras su expulsión (m.68) se encaró con el árbitro, a escasa distancia de su cara "de forma intimidante, teniendo que retirado por sus compañeros". Cuando fue separado, se dirigió al colegiado con la expresión "Fillo da puta madre" y al dirigirse al túnel de vestuarios propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro.

El Sevilla alegó en defensa de su jugador que no profirió la expresión que figura en al acta, sino que dijo "'puta que pariu', que es una exclamación genérica en portugués (no un insulto dirigido al árbitro) y no puede reconducirse a 'filho da puta' ni a un menosprecio personal".

El club argumentó que "siendo una expresión malsonante, no supone por sí misma un insulto personal dirigido al colegiado, y menos aún el concreto insulto que el acta atribuye", por lo que solicitó que se dejase sin efecto la amonestación.

El Comité de Disciplina consideró que "examinadas las alegaciones formuladas y valoradas conjuntamente las pruebas aportadas —videográfica, pericial y documental—, las mismas no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral".

"Resulta verosímil y coherente con el desarrollo de los hechos que, en el marco de una reacción vehemente del jugador tras su expulsión, encarado al árbitro durante varios segundos y a escasa distancia de su persona, pudiera llegar a pronunciar, entre otras, la expresión que el acta arbitral recoge de forma literal", concluyó.

También consideró que la reacción del jugador tras ser expulsado, propinando una patada a un balón que había en la zona del cuarto arbitro, constituye una conducta contraria al buen orden deportivo.

Por ello acordó la sanción de cuatro partidos de suspensión por infracción del artículo 99 del Código Disciplinario de la RFEF, de uno por infracción del artículo 129 de esta normativa y de uno más por doble amonestación y consiguiente expulsión, en aplicación del artículo 120.

Además de las sanciones al técnico y al jugador del Sevilla, el Comité de Disciplina impuso también un partido de sanción a Renato Veiga (Villarreal) y a Federico Redondo (Elche) por sus expulsiones con roja directa la última jornada.

También cumplirán un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones Igor Zubeldia (Real Sociedad), Jon Gorrotxategi (Real Sociedad), Manu Sánchez (Levante), Víctor Parada (Alavés), Abel Bretones (Osasuna) y a Tajon Buchanan (Villarreal).

Tras la disputa de la jornada 19 de LaLiga Hypermotion, el Comité de Disciplina sancionó con un partido por doble amonestación y consiguiente expulsión a Juan Gutiérrez (Mirandés) y también con uno por acumulación de amonestaciones a Stanko Juric (Valladolid), Julio Alonso (Huesca), Miguel De La Fuente (Leganés), Gonzalo Aguilar (Leganés), Gael Alonso (Andorra), Pablo Insua (Zaragoza), "Iza" Carcelén (Cádiz), Óscar Naasei (Granada), Rubén Díez (Ceuta), Sergio Guardiola (Córdoba) y Víctor García (Málaga).