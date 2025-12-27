4-1. Novena jornada seguida sin ganar del Bournemouth de Iraola

En siete minutos, el Bournemouth ya iba contracorriente. Kevin Schade lanzó el desmarque, recibió el balón, ganó la pugna con su marcador y cruzó su disparo con la izquierda lejos del alcance del portero Djordje Petrovic, que sí detuvo la siguiente, muy similar a la anterior, pero esta vez con el remate demasiado flojo de Igor Thiago.

Otro aviso rápido para el conjunto de Andoni Iraola, que recibió el 2-0 en una carambola. El gol fue en propia puerta de su guardameta, tras una serie de rebotes incontrolables, en el minuto 40.

El golpe definitivo para el Bournemouth, que encajó el 3-0 al inicio del segundo tiempo, en otro contragolpe y despropósito defensivo aprovechado por Schade y que sólo ha ganado uno de sus últimos diez encuentros en la competición liguera.

En el minuto 75, Semenyo redujo el marcador con el 3-1 de tacón tras un rebote, pero Schade logró su triplete con el 4-1 en el 96.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy