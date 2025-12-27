El Lazio carga contra los árbitros por el gol encajado ante el Udinese

"Respetando el trabajo y el compromiso de los árbitros, seguimos registrando con creciente amargura una serie de errores que nos perjudican constantemente, son reiterados y difíciles de comprender", expresó el club en redes sociales.

"El Lazio exige respeto, uniformidad de juicio y mayor atención: son episodios que están afectando claramente el trabajo del equipo y la equidad de la competición, generando importantes daños económicos al club y dañando profundamente la pasión, el compromiso y los sacrificios de una afición que apoya estos colores, en cada estadio y en cada contexto", añadió.

El comunicado llegó después del polémico gol del Udinese que el árbitro, VAR mediante, validó tras dos posible manos punibles en la misma jugada, la misma que condujo al gol.

En el minuto 95, el Lazio, en un intento de salida de balón, acabó cediendo la posesión. Mattia Zaccangi lanzó en largo y el balón dio en el brazo pegado al cuerpo del alemán Matteo Palma, carrilero del Udinese. Apenas segundos después, el club romano protestó otra posible mano cuando Nicolo Zaniolo disparó y golpeó en el inglés Keinan Davis, su propio compañero.

Éste último se quedó el balón en el área y acabó marcando el tanto. El VAR, tras minutos de revisión sin necesidad de que el colegiado acudiera al monitor, autorizó la validación del gol y desató las protestas de los jugadores laziales, que entre la tensión y la desesperación acabaron enfrentados contra los del Udinese en una pequeña bronca final.

El combinado que entrena Maurizio Sarri, invicto en lo últimos cuatro duelos, se queda tras el empate final en la octava plaza con 24 puntos, a tres de un Como 1907 que marca los puestos europeos. Aunque con 1 partido más jugado.