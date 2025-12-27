El Vallejo despide a 17 jugadores tras no lograr el ascenso a la primera división de Perú

El equipo de la ciudad norteña de Trujillo, que el año pasado descendió a la Liga 2, anunció la medida mediante un mensaje en la red social X, que acompañó con una imagen en la que aparecen los 17 jugadores que dejan su plantilla.

"Se cierra una etapa y solo queda agradecer el profesionalismo y la entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos", señaló en un breve mensaje.

Entre los futbolistas que aparecieron en la imagen figuran el delantero argentino Danilo Carando y los nacionales Alexander Succar, Pedro Requena, Joao Villamarín y Adrián Ascues, todos con paso por diversos equipos de la primera división peruana.

Bajo la dirección técnica de Del Solar, el Vallejo llegó hasta las instancias finales de la Liga 2 de este año, pero fue eliminado por el CD Moquegua, equipo que sí jugará en la Liga 1 de 2026, junto con el FC Cajamarca, que será dirigido por el entrenador uruguayo Pablo Bengoechea.

Tras dar a conocer la masiva salida de jugadores, el equipo poeta anunció que a partir de este sábado revelará "uno a uno" a los nuevos futbolistas que serán parte de su equipo para la temporada 2026 "de retorno a primera división".