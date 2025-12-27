Luís Castro: "Todos juntos podemos hacer buenas cosas"

El técnico portugués, que ha firmado con el Levante hasta el año 2027, indicó que llega "con muchas ganas, con la convicción de que podemos hacer buenas cosas, pero el club es muy grande y todos juntos podemos conseguir buenas cosas".

El nuevo preparador levantinista aseguró que no puso al club como condición para fichar que llegaran nuevos refuerzos en el mercado de invierno.

"No ha sido una de los condiciones, he venido porque pienso que es un club histórico, con una identidad muy fuerte, pero está claro que para el Levante y para todos los clubes del mundo cuando es posible hacer fichajes buenos los vamos a hacer, pero no ha sido una condición", insistió.

El extécnico del Nantes afirmó que el Levante cuenta con una buena plantilla. "Podemos hacer un poco más, con fichajes también, pero en la plantilla hay buenos jugadores. El equipo ha peleado por los resultados, no ha hecho partidos muy malos y con un poco más creo que podemos cambiar los resultados. Todos juntos lo podemos hacer, es difícil por la situación, pero lo podemos hacer juntos".

Luís Castro comentó que estos días ha hablado con personas club, pero no con los capitanes del equipo. "Prefiero hablar personalmente con los jugadores, ver también qué piensan ellos que debemos de cambiar", apuntó.

Por último, el luso informó que Vicente Iborra va a formar parte de su cuerpo técnico. "Va a continuar con nosotros y va a ser importante porque conoce la Liga y conocer el club. Conmigo van a venir tres entrenadores que tienen experiencia en buenas ligas y competiciones europeas".