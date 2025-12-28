El delantero hispano-senegalés Sekou Gassama reforzará al Universitario

El equipo crema, que ha contratado al entrenador español Javier Rabanal, destacó que Gassama ha desarrollado su carrera futbolística en Chipre y Argelia, pero especialmente en España, en equipos como Valencia, Rayo Vallecano, UD Almería y Málaga.

"Su camino profesional le ha permitido consolidarse como un delantero fuerte, con capacidad para jugar de espaldas al arco, atacar los espacios y generar peligro constante en el área rival", agregó el club.

La U sostuvo que de esta manera fortalece su "objetivo de seguir siendo protagonista en el plano local y afrontar con ambición los desafíos en competencias internacionales".