El Sevilla de Almeyda vuelve al trabajo con la plantilla al completo, salvo Akor y Ejuke

En el regreso al trabajo para comenzar la preparación del primer partido de 2026, el 4 de enero contra el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Almeyda dirigió una sesión vespertina en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con la novedad de la reincorporación al grupo de César Azpilicueta, según las imágenes publicadas en sus medios por el club.

El veterano defensa navarro, el principal puntal de la zaga sevillista, aunque no ha tenido continuidad por varias dolencias, sufrió el 11 de diciembre una lesión en los aductores del muslo izquierdo que le impidió jugar los tres últimos partidos de su equipo, dos de LaLiga ante el Oviedo y el Real Madrid, y el de dieciseisavos de Copa contra el Alavés.

También han avanzado en la recuperación de sus lesiones otros dos jugadores que llevaban varias semanas de baja, el central francés Tanguy Nianzou y el extremo suizo Rubén Vargas, quienes anticiparon su regreso de las vacaciones y ya se ejercitaron el sábado en solitario, un día antes de que lo haya hecho en esta jornada la totalidad de la plantilla.

El central brasileño Marcao Teixeira también se ejercitó un día antes de lo previsto, aunque, si no prosperan los recursos que interpondrá el Sevilla, no reaparecerá en principio hasta mediados de febrero al haber sido sancionado por el Comité de Disciplina con 6 partidos de suspensión por su expulsión hace una semana ante el Real Madrid, por doble amarilla e insultos al colegiado, según el acta arbitral.

En los casos de Nianzou y de Vargas, ambos tienen la intención de adelantar lo máximo posible su puesta a punto y su vuelta al equipo tras sus respectivas lesiones.

El central francés de origen marfileño, de 23 años, acabó el partido de hace seis jornadas en casa ante Osasuna con una lesión en el bíceps femoral derecho, su tercera dolencia muscular esta temporada, y desde entonces se ha perdido los últimos siete encuentros del conjunto hispalense, cinco de LaLiga y dos de Copa (Extremadura y Alavés).

Rubén Vargas, internacional suizo de origen dominicano, sufrió la misma lesión, pero en el muslo izquierdo, en la segunda parte del choque del 24 de noviembre frente al Espanyol y ésta le ha impedido disputar los seis últimos partidos, cuatro de la competición liguera (Betis, Valencia, Oviedo y Real Madrid) y los dos de la Copa del Rey.

Almeyda, quien el 4 de enero no podrá sentarse en el banquillo ante el Levante por su expulsión por doble amonestación en el Santiago Bernabéu, ha programado seis entrenamientos para la semana entrante, con cinco sesiones por la mañana y sólo una por la tarde, la del jueves. Su rueda de prensa previa al partido será el viernes en un horario por confirmar.