Lamine: "Ahora tengo la presión de un jugador importante"

El atacante azulgrana recibió el premio Maradona y el premio al mejor delantero y, en sus palabras de agradecimiento, recordó las nuevas responsabilidades que tiene en el equipo azulgrana.

"Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", dijo.

Además, fue claro cuando fue preguntado por quién es su referencia: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no comparase con nadie y querer ser ellos mismos".

Asimismo, señaló que en su casa solo "manda" su madre y agradeció sus éxitos a su familia y amigos. "Todo lo que sean premios individuales y colectivos es un honor. Ahora a seguir trabajando para traer más", finalizó.

