Nico Fonseca completa su primer entrenamiento como jugador del Real Oviedo

Fonseca, cedido por el Club León mexicano e internacional con Uruguay, llegó al Principado de Asturias esta semana y todo apunta a que, siempre y cuando el Real Oviedo libere la ficha del francés Brandon Domingues, pueda estar disponible para el primer partido de los azules de 2026, el domingo 4 de enero ante el Deportivo Alavés.

El propio Brandon Domingues fue una de las bajas del regreso al trabajo del Real Oviedo, debido a que tenía permiso del club para cerrar su salida. Además, no se entrenaron el lesionado Nacho Vidal y el central David Carmo, que está con Angola jugando la Copa África.

El que se entrenó con normalidad fue Salomón Rondón, aunque Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, ya confirmó en México que el internacional con Venezuela no jugará la segunda parte de la temporada con el club carbayón.

El Real Oviedo se entrenará lunes, martes y miércoles en El Requexón, descansará en año nuevo y después volverá al trabajo el día 2 para terminar de preparar el encuentro ante el Deportivo Alavés.

Los azules, penúltimos en Primera División con 11 puntos, a cinco de los puestos de permanencia, están inmersos en una remodelación de la plantilla que tendrá como objetivo remontar el vuelo y luchar por quedarse en la máxima categoría tras un 2025 en el que se consiguió el ansiado ascenso a Primera.