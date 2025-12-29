Atlético de Madrid y Villarreal jugarán la final tras clasificarse en los penaltis

El Villarreal igualó con el Valencia (1-1) y obtuvo su pase a la final del torneo al estar más acertado en la tanda de penaltis, en la que se impuso por 1-3, con un último lanzamiento de Raúl Pérez a lo Panenka.

William Expósito había adelantado en la primera parte al conjunto groguet, y Leo empató para el Valencia tras el descanso.

La semifinal entre Real Madrid y Atlético de Madrid finalizó con idéntico resultado a la anterior (1-1), y también se resolvió en los penaltis (1-2).

Luca Villa, hijo del máximo goleador de la selección española, David Villa, había adelantado al equipo rojiblanco con un fuerte zurdazo, pero Álex Martínez igualó el partido en los segundos finales, también de disparo raso con la pierna izquierda.

En los penaltis, el guardameta Íñigo Asorey fue decisivo para la clasificación del Atlético de Madrid al detener dos disparos.