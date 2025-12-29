Egipto y Sudáfrica, a octavos; Angola con opciones como tercera y Zimbabue eliminada

De esta manera, Egipto accede a las eliminatorias como cabeza de serie con siete puntos, mientras que Sudáfrica lo hace como segundo al sumar seis. Angola reserva plaza como tercero, pero deberá esperar al resto de grupos para saber si es una de las mejores del torneo y jugar los cuartos, con Zimbabue ya eliminada.

Egipto llegaba a la cita con la clasificación del grupo en el bolsillo, pero con el objetivo de certificar el liderato y continuar invicta en el torneo.

El seleccionador egipcio Hossam Hassan quiso dar descanso a sus jugadores titulares y presentó un once inédito en el campeonato, plagado de suplentes y sin sus dos grandes estrellas, Mohamed Salah y Omar Marmoush. A pesar de ello, los Faraones tuvieron buenas ocasiones durante el tramo inicial de la primera mitad, especialmente a balón parado y en la cabeza de Hossam Abdelmaguid.

Angola, con el 'ovetense' David Carmo titular en el centro de la zaga, necesitaba una victoria para apurar sus opciones y fue de menos a más en el encuentro, amenazando siempre a la contra. El extremo angoleño Chico Banza estuvo muy cerca de adelantar a los suyos al filo del descanso, pero no definió bien ante el meta Shobeir después de una gran combinación con su compañero Mabululu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La selección angoleña continuó con grandes sensaciones al inicio del segundo tiempo y volvió a rozar el gol en un lanzamiento de Fredy, que estrelló el balón en el palo en el minuto 53. Angola fue con todo a por la victoria, pero Nzola no acertó en el uno contra uno en el minuto 80 y desaprovechó un excelente servicio de su compañero Rui Modesto. A pesar de su superioridad, Angola sumó un punto que le vale para ser tercera con 2, pero ahora dependerá del resto de terceros de grupo para apurar sus opciones en octavos.

Por su parte, Sudáfrica, verdugo de Angola en la segunda jornada, pretendía amarrar su segundo puesto del grupo B y asegurar su clasificación a octavos, frente a una Zimbabue que contaba con opciones de asaltar dicha posición. Pronto se puso el partido de cara para los sudafricanos con el gol de Tshepang Moremi en el minuto 7, pero en el 19, Tawanda Maswanhise devolvió las tablas al marcador en el único tiro a puerta del equipo en toda la primera parte.

Sudáfrica volvió a marcar rápido tras el paso por vestuarios y colocó el 2-1 en el marcador tras el gol de Lyle Foster. En un guion calcado al de los primeros 45 minutos, Zimbabue empató en una desafortunada jugada para el defensa sudafricano Aubrey Modiba, que rebotó sin querer el balón a su propia portería después de una gran intervención del portero Ronwen Williams.

El conjunto sudafricano no se rindió y se adelantó por tercera vez con el gol de Oswin Appollis desde el punto de penalti en el minuto 82. A pesar de la victoria final, el punto de Egipto en el empate ante Angola relegó a Sudáfrica al segundo puesto, pero con el billete asegurado a los octavos de la CAN. Por otro lado, Zimbabue terminó última con un punto y sin opciones de clasificación.