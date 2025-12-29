El argentino Federico Girotti afirma que está "ilusionado" con jugar en Alianza Lima

"(Estoy) muy contento, con mucha ilusión", declaró Girotti brevemente al ser abordado por medios locales a las afueras del hotel en el que se hospeda tras haber llegado a Lima para someterse a exámenes médicos y luego firmar por el Alianza.

El jugador, que llega procedente del Talleres de Córdoba de su país, agregó que afronta un desafío "muy lindo" al sumarse al equipo que dirigirá su compatriota Pablo Guede.

Medios locales señalaron que el delantero firmará en las próximas horas un contrato por tres años con el Alianza, que posteriormente anunciará oficialmente su fichaje.

El jugador, de 26 años, volverá luego a su país para pasar las fiestas de fin de año y regresará a Lima para unirse a la disciplina aliancista el 2 de enero.

Girotti será el tercer delantero del Alianza para la próxima temporada, en la que reemplazará a su compatriota Hernán Barcos y jugará con el veterano goleador Paolo Guerrero y el también nacional Luis Ramos, que ha sido repatriado desde el América de Cali colombiano.