El chileno Suazo recae de su lesión en el sóleo izquierdo y estará varias semanas de baja

El Sevilla informó este lunes de esta nueva lesión del capitán de la selección de Chile, en el primer entrenamiento de la semana tras las vacaciones navideñas, aunque no precisa ningún plazo estimado de recuperación para el lateral izquierdo chileno.

Después de que la plantilla volviera al trabajo el domingo tras una semana de descanso, en la primera sesión semanal de preparación del primer partido de 2026, el domingo 4 de enero ante el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, tampoco se ejercitaron con el grupo el mediapunta Gerard Fernández 'Peque', por un proceso febril, y el extremo suizo Rubén Vargas.

En el caso del internacional suizo de origen dominicano, continúa con su proceso de recuperación de la lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, sufrida el pasado 24 de noviembre frente al Espanyol y que le ha impedido disputar los seis últimos partidos del Sevilla, cuatro de LaLiga (Betis, Valencia, Oviedo y Real Madrid) y dos de la Copa del Rey.

Tampoco se ejercitó con la plantilla que dirige el argentino Matías Almeyda el portero Álvaro Fernández 'Ferllo', al tener permiso del club, que posteriormente hizo oficial la desvinculación del Sevilla del guardameta riojano, de 27 años y que ha fichado como agente libre por el Deportivo de La Coruña hasta junio de 2027.

Sí volvió a formar parte del grupo el central francés Tanguy Nianzou, ya recuperado de la dolencia en el bíceps femoral derecho con la que acabó el partido de hace seis jornadas en casa ante Osasuna, su tercera lesión muscular esta temporada. Desde entonces se ha perdido siete encuentros, cinco de LaLiga y los dos de Copa (Extremadura y Alavés).