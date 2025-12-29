El Niza vuelve a contratar a Claude Puel como entrenador "hasta el final de la temporada"

"De acuerdo con el presidente Rivère y teniendo en cuenta la situación deportiva, hemos decidido poner fin a mi mandato como entrenador del OGC Niza", dijo Haise en un comunicado publicado este lunes por el club.

El Niza, actualmente en décima tercera posición en la liga francesa y último en la Liga Europa, ha encadenado una racha de nueve derrotas consecutivas desde el pasado 1 de noviembre, con un saldo de cero puntos en Europa desde el inicio de la competición.

En su primer periodo como entrenador del Niza, Puel tuvo un inicio estelar. El equipo alcanzó la cuarta posición de la liga francesa (2013-2014) y se clasificó para la Liga Europa tras varias temporadas en la parte baja de la división, si bien luego se sucedieron los resultados irregulares en los años siguientes.

Puel, de quien el Niza destacó que es un "entrenador experimentado" que "conoce al club", se desempeñó por última vez como director técnico en 2021, cuando finalizó su etapa al frente del Saint-Étienne.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cambio en el banquillo implica, además, el relevo de las posiciones de entrenadores adjuntos, hasta ahora ocupadas por Lilian Nalis y Johann Ramaré, y que pasarán a manos de Cédric Varrault y Stéphane Cassard.

El Niza se encuentra a seis puntos de la zona de descenso en el ecuador de la temporada, y se mantiene vivo en la Copa de Francia tras una victoria ajustada contra el Saint-Étienne el pasado sábado, que rompió la racha negativa del equipo de la capital de la Costa Azul.

Los próximos partidos a los que deberá hacer frente, con Puel ya en el banquillo, serán el próximo sábado, en un encuentro de liga contra el Estrasburgo, y el 11 de enero, cuando disputará los dieciseisavos de final de la Copa de Francia contra el Nantes.

Además, aunque está matemáticamente eliminado de la Liga Europa, el conjunto francés también deberá enfrentarse en el próximo mes al conjunto holandés Go Ahead Eagles y al búlgaro Ludogorets.