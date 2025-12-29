Fútbol Internacional
29 de diciembre de 2025 - 09:30

El Valencia reúne en Mestalla a miles de aficionados en una sesión sin Tárrega ni Pepelu

Valencia, 29 dic (EFE).- El Valencia CF se ejercitó este lunes en Mestalla en una sesión a puertas abiertas lo que permitió que cerca de 5.000 aficionados presenciaran un entrenamiento en el que no participaron el defensa César Tárrega ni el centrocampista Pepelu, aquejados de una gripe, así como el portero Stole Dimitrievski, que sigue de baja por sus problemas musculares.

Por EFE

A pesar de la lluvia se dieron cita numerosos aficionados, sobre todo muchos niños, que ubicados bajo la tribuna principal animaron a sus jugadores en una sesión preparatoria para el primer partido del año, en el que el Valencia visitará Balaídos para medirse al Celta de Vigo el próximo sábado.

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, se dirigió con un micrófono desde el centro del campos a los seguidores a los que señaló: "nos pone muy felices y es una alegría ver ese sentimiento por el Valencia. Para nosotros, de corazón, sois lo mejor que tenemos, sois el motivo por el que luchamos y ojalá en este nuevo año podamos daros las alegrías que todos sabemos que merecéis".

La buena noticia del entrenamiento fue el retorno del central suizo Eray Cömert, recuperado de sus problemas físicos, que completó la primera parte de la sesión junto a sus compañeros.