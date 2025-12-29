La actualidad del Atleti pasa por la vuelta al trabajo y el estreno de 'Mirando al cielo'

Según había anunciado el club en la víspera, la plantilla rojiblanca regresó este lunes al trabajo tras el parón por las fiestas navideñas, con el técnico argentino Diego Pablo Simeone dirigiendo una sesión en la que participó el uruguayo José María Giménez, en plena recuperación de la lesión muscular que sufrió el 2 de diciembre en el Camp Nou ante el Barcelona.

También recuperándose de sus dolencias musculares está Álex Baena, quien, no obstante, no estuvo en la sesión de este lunes, debido a una indisposición.

Ni Clément Lenglet ni el argentino Nico González participaron de la sesión, ya que se encuentran también en proceso de recuperación, mientras que Javi Galán ha salido cedido hacia Osasuna.

La plantilla rojiblanca prepara el primer encuentro de 2026, que será este domingo (21.00 horas) frente a la Real Sociedad en Anoeta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Atlético de Madrid es tercero de LaLiga EA Sports (Primera División), con 37 puntos, nueve menos que el líder, el Barcelona, y cinco menos que el segundo, el Real Madrid.

Su rival, la Real Sociedad, es decimosexto, con 17 puntos y llega en plena crisis tras la salida del banquillo de Sergio Francisco y el reciente fichaje del estadounidense de origen italiano Pellegrino Matarazzo.

Por otra parte, y según compartió el club tanto en su web como en sus redes sociales, se presentó este lunes el documental 'Mirando al cielo: así se creó el Sky Ribbon del Riyadh Air Metropolitano', con los detalles de la pantalla de 360 grados con 404 metros de perímetro y 5 de altura que se inauguró el 21 de agosto en la denominada Noche de Bienvenida del conjunto colchonero.

El vídeo, realizado por Atleti Studios y de 15 minutos de duración, presenta los dos años de trabajo y repasa "cómo fue su construcción y la complejidad del proyecto" hasta la incorporación de la pantalla a las alturas del estadio Metropolitano, explica la web oficial del club.

El Atleti considera el Sky Ribbon, una pantalla LED con más de 2000 metros cuadrados de superficie, como "la joya de la corona" que consolida al estadio rojiblanco como "uno de los recintos más innovadores y espectaculares para acoger cualquier tipo de evento".

Además de ser la sede de los partidos del Atlético de Madrid, recientemente se designó al Riyadh Air Metropolitano como escenario de la final de la Liga de Campeones 2027.