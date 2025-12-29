Olimpia ficha al defensor ecuatoriano Aníbal Chalá

"Anibal Chalá es de Olimpia. El futbolista ecuatoriano jugará en el Campeón del Mundo en la temporada 2026. ¡Bienvenido a tu nueva casa!", publicó el Decano en la red social X.

Barcelona informó este lunes en un comunicado que la cesión de Chalá a Olimpia se dio en una operación de "préstamo por una temporada, con opción de compra al final de la misma".

El lateral izquierdo de 29 años es el quinto refuerzo de Olimpia para el año entrante tras el fichaje del portero uruguayo Sebastián Lentinelly y su compatriota, el mediocampista Alejandro Silva, además de los defensores paraguayos Mateo Gamarra y Raúl Cáceres.

En Ecuador, Chalá militó en Barcelona entre 2024 y 2025 tras su paso por Emelec en 2023, en Liga Deportiva Universitaria de Quito (2017-2019) y El Nacional, club en el que debutó profesionalmente en 2013.

Igualmente fue fichado por el Dallas de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en 2016, pasó por los clubes mexicanos Toluca (2019-2021) y Atlas (2021- 2023) y por el Dijon francés.

El Torneo Apertura en Paraguay se iniciará el próximo 23 de enero, fecha en la que está pautado el debut de Olimpia ante el Guaraní.