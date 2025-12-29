San Lorenzo y Colón también jugarán amistosos en Uruguay durante el verano

Ambos equipos también estuvieron presentes en la edición de este año.

El viernes se había anunciado la participación del argentino Independiente, el chileno Colo Colo y los paraguayos Olimpia y Cerro Porteño, así como del peruano Alianza Lima.

Mientras tanto, el fin de semana se confirmó la presencia de los argentinos Huracán, Atlético Tucumán y Unión y los chilenos Universidad de Concepción y Deportes Concepción.

Por el momento no hay detalles sobre los cruces que tendrá la serie en el primer mes del próximo año, aunque es un hecho que comenzarán el 10 de enero y finalizarán el 23 del mismo mes.

En la pretemporada de 2025, un total de 27 equipos de cinco países disputaron 26 encuentros amistosos en diferentes escenarios de Uruguay. Uno de estos fue un clásico uruguayo que acabó con victoria de Nacional por 3-1 frente a Peñarol.

Mientas tanto, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que en enero se jugará la Copa de la Liga AUF, un certamen amistoso del que formarán parte los 16 equipos que disputarán la Liga Uruguaya del próximo año.

Será en formato de eliminatorias, con juegos en escenarios neutrales en los que los vencedores avanzarán de ronda y los perdedores quedarán eliminados.

En caso de que algún partido finalice los 90 minutos reglamentarios con empate, se pasará a una tanda de penaltis.

Según la AUF, el ganador recibirá 100.000 dólares que deberá utilizar "exclusivamente para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura".